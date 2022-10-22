اقتصاد

على هامش مؤتمر التضليل الإعلامي.. اللافي يلتقي رؤساء وفود عربية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على هامش أعمال مؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، عدداً من رؤساء وفود ووزراء إعلام الدول الأعضاء.

واجتمع اللافي مع كل من ممثلي المملكة العربية السعودية وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، ووكيل وزارة الثقافة والشباب الإماراتي مبارك الناخي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة، والاتصال الحكومي، والإنتاج الدرامي المشترك، وتطوير القنوات الحكومية ووكالات الأنباء الرسمية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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