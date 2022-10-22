إطلاق حملة تفتيشية في مواقع العمل بمدينة مصراتة

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد إمكانية إطلاق حملة تفتيش لمواقع العمل في مصراتة، لرصد وضبط المخالفين للتشريعات المنظمة للعمل

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا ضم عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري ومدير مكتب العمل بالبلدية وإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، حيث أكد العابد على تنفيذ اللوائح والضوابط المنظمة للعمل والاستخدام والسلامة والصحة المهنية؛خصوصا منصة وافد.

وأشار العابد خلال الاجتماع إلى أن الوزارة ستشرع في إطلاق حملات تفتيشية في كل البلديات الليبية وعلى مراحل بداية بالمدن الكبرى وسيتم من خلالها التفتيش على جهات العمل كافة أيا كان شكلها القانوني من الشركات الوطنية والأجنبية والمشتركة