تقرير: “أردوغان” سدّد لإيطاليا ضربة… والنفط الليبي سيُشترى وفق أسعاره

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سلّط تقرير صحفي الضوء على الاتفاقية التركية الموقعة مع الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، محذرا من خطورة الاتفاقية على إيطاليا

واتّهم التقرير الصادر عن صحيفة “أفانتي” الإيطاليّة،

تركيا بمحاولة تهميش أوروبا وإيطاليا بشكل خاص، محذراً من أن أنقرة ستقوم ببيع النفط الليبي لإيطاليا بعد سيطرتها عليه.

وتابع التقرير أن تركيا ترغب في استغلال الموارد الليبيّة والتوسُعِ في نفوذها هناك، الأمر الذي تعتبره روما دعمًا لحكومة الدبيبة منتهية الولاية ضد حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

ووصف التقرير الاتفاقية، بـ”الضربة” التي سجّلها أردوغان ضد إيطاليا؛ حيث ستُضطر هذه الأخيرة إلى شراء النفط الليبيّ من أردوغان، بالسعرِ الذي يُقرّره، ممّا يُثير قلق الطليان.