اعتدال العوامل الجوية في معظم مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن مرتفع جوي يتمركز وسط البلاد اليوم يساهم في اعتدال العوامل الجوية اغلب المناطق ودرجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (23–29)مْ ولا تتجاوز (21)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتنخفض اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الإضطراب على الساحل الشرقي .

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة مابين (26- 30)مْ.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة في أغلب المناطق مابين (21-26)مْ

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (24-29)مْ.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (26-29)مْ.