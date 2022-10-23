المبروك: الدينار سيفقد مزيداً من قيمته

الوطن|رصد

انتقد خبير الاقتصاد أحمد المبروك، قرار مجلس النواب الأخير برفع الحد الأدني للرواتب إلى 1000 دينار.

وقال المبروك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن ما يقوم به مجلس النواب “عبارة عن وعود شعبوية فقط يقوم بها من أجل كسب تأييد بسطاء العوام فقط، وهناك مشكلة تتمثل في إضافة نقود جديدة لتغطية الالتزامات المالية لجيش العاملين، وبالتالي مزيداً من فقد الدينار قيمته”.

ويرى محللون أن خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور ستزيد من حدة الصراع على تغيير سعر الصرف في ليبيا، إذ يأتي جزء من المواد من عائدات بيع الدولار في الأسواق، وهو ما يمثل رافداً لطرفي الصراع.