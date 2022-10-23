الصحة الحيوانية تطالب مربي الدواجن بإتباع قواعد الأمن الحيوي

حذر المركز الوطني للصحة الحيوانية مربي الدواجن بضرورة اتباع قواعد الأمن الحيوي في أماكن التربية منعا لانتشار الأمراض الوبائية وخاصة التنفسية كمرض انفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل، مطالبا بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات نفوق جماعي .

وقال مشرف الصحة الحيوانية ببلدية طرابلس أحمد التركي لتطبيق بكم الاخباري أن المركز اتخذ جملة من التدابير الاحترازية لمواجهة انفلونزا الطيور منذ مايو الماضي منها متابعة مزارع تربية الطيور وأسواق بيعها بالبلديات وتنفيذ حملات التحصين ضد كافة الأمراض الوبائية ومنها انفلونزا الطيور .