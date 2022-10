“المشري”: تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن تغيير جميع المناصب السيادية أمر حتمي لا رجوع عنه، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” على مباشرة المجلسين لإجراءات تغيير المناصب السيادية وعلى رأسها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف “المشري” في تصريحات لقناة “الحدث” أمس السبت بأن محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” له أحد عشر عامًا في منصبه؛ فإذا كان هو شخص جيد فالبلد انتفعت به طيلة هذه المدة وإذا كان هو شخص غير جيد فيكفيه 11 سنة، مؤكدا بأنهم ذاهبون نحو تغيير جميع المناصب السيادية في ليبيا.

