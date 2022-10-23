“العابد” يشارك في اختتام أكاديمية بذور المستقبل وتكنولوجيا المعلومات السنوي

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بالمشاركة في فعاليات اختتام أكاديمية هاواوي لتكنولوجيا المعلومات الاحتفال السنوي للسنة الأكاديمية 202‪2م بطرابلس بحضور القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا “وانغ تيشمن” .، والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات “هواوي” في ليبيا وتونس.

وأكد “العابد” على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك توفير التدريب اللازم لهم في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في وقتنا الحالي خصوصاً وإنها تأتي تماشياً مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية.

حيث شجع القائم بالأعمال بسفارة الصينية على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التكنولوجيات والمواهب العالية لرفع العلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى.

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