“العابد”يشارك مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين في فعاليات اختتام أكاديمية هاواوي لتكنولوجيا المعلومات

شارك وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية”علي العابد ” اليوم السبت في فعاليات اختتام أكاديمية هاواوي لتكنولوجيا المعلومات,وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدي ليبيا “وانغ تيشمن” والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات “هواوي” في ليبيا وتونس.

وأكد “العابد”على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وتوفير التدريب اللازم لهم ,مشدداًعلى الشراكة الإستراتيجية بشكل عام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه أضاف “وانغ تيشمن”بأنه يجب الإلتزام المستمر بتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا ، وشجع على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التكنولوجيات والمواهب العالية لرفع العلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى.

