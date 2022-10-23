بنغازي 23 أكتوبر 2022 (وال) _ شهدت قاعة سيدي خريبيش الثقافية مساء اليوم الأحد، توقيع ديوان (حدث لم يحدث) للشاعر خالد المحجوب، الذي صدر حديثاً عن دار الجابر للطباعة و النشر و التوزيع، و ذلك ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب.

وحضر توقيع الديوان الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، و لواء سالم الرفادي آمر المنطقة العسكرية درنة، و علي جابر مدير عام دار الجابر للنشر و الطباعة و التوزيع .

(حدث لم يحدث) يحوى 68 قصيدة، تنوعت بين الغزل و الدينية و المناجاة و الوطنية و القومية، اعتبرها المحجوب ليست كلمات و حروف، إنما أحاسيس و عمر على أمل أن تحدث لدى قارئها وقعا يتذكره.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد المحجوب الهادي من مواليد مدينة طرابلس القديمة، تخرج عام 1982 من الكلية العسكرية، و هو كاتب للعديد من المقالات الأدبية و السياسية و الاجتماعية في معظم الصف المحلية، و له تجربة طويلة في تقديم و إعداد البرامج لتلفزيون الرسمي، من أهمها دون استثناء و للأهمية و الجلسة، إضافة إلى غيرها من البرامج الإذاعية المنوعة.

و كانت للمحجوب مساهمة في تقديم و إعداد برنامج هذه ليلتي على قناة NEW tv اللبنانية، و مشاركة في كتابة منوعة قالوها و عالطاير و احسبها صح و غيرها، كما لاقت كتاباته الغنائية صدى كبير محلي و عربي. (وال _ بنغازي) ه ش

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