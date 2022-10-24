الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع بقاء الأجواء مستقرة في معظم مناطق البلاد، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة غدا.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.