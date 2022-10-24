تهريب النفط الليبي… بين تأكيدات حكوميّة ونفي “الوطنية للنفط”

الوطن / رصد

أكد مصدر حكومي مُطَّلِع إن المراسلة المتداولة، والمنسوبة لمدير إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، مراسلة صحيحة، رغم نفي المؤسسة الوطنية للنفط صحّتها.

واحتوت المراسلة تحذيراً للشركات الناقلة في القطاع البحري من تهريب النفط الليبي، ومشتقاته من الموانئ النفطية، والتجارية.

وأتى في المراسلة: «علمنا أن مصدرًا غير معروف يبحث بشكل غير مشروع عن JET KERO و / أو Gasoil للتحميل من محطة بنغازي وتفريغها في مكان آخر، ويرجى أخذ العلم أن محطة بنغازي هي ميناء تجاري، وأن أي طلب لاستئجار أي سفينة لمنتجات بترولية يعتبر نشاطا غير مشروع، وأي تورط في هذه الأنشطة سيعرّض سفينتكم للاستيلاء”.

وتابعت المراسلة: “كما ستتعرّض شركتكم وجميع الأفراد المتورطين لإجراءات قانونية صارمة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمع الدولي».

وطالبت المراسلة بعدم الالتفات إلى طلبات التأجير عبر القنوات غير القانونية؛ حيث إن المؤسسة الوطنية للنفط، هي الجهة الوحيدة المالكة لجميع المحروقات الليبية، ويحقّ لها بيع جميع النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات في ليبيا.