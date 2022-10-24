تراجع للدولار وصعود لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 24 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0198 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.943 دينار، والجنيه الاسترليني 5.703 دينار، والدولار الكندي 3.6689 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2699 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.336 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3667 دينار، والدينار التونسي 1.5264 دينار، والدرهم المغربي 0.4574 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022: