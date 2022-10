تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأمريكي، في حين يسعى المستثمرون لاستيضاح ما إن كان الفدرالي الأميركي سيخفف حدة السياسة النقدية.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0754 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1653.80 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسؤولي المركزي الأمريكي يبحثون الحد من الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار 0.4% مما قلل من جاذبية الذهب المقوم بالدولار الأميركي للمشترين في الخارج.

هذا وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 19.17 دولار للأونصة والبلاديوم 0.2% إلى 2014.13 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 933.75 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى ذروة كان قد بلغها في 15 أغسطس.

The post الذهب يتراجع مع صعود الدولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا