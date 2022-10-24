فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الإعلام العربي

تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات أسبوع الإعلام العربي ضمن نشاطات احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 التي انطلقت أعمالها أمس السبت بالقبة الفلكية بطرابلس بمشاركة أساتذة إعلام وأكاديميين بعدد من الجامعات الليبية والعربية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين الليبيين والعرب.

وافتتحت فعاليات أسبوع الإعلام العربي السبت، بندوة علمية حول دور الإعلام في التوعية من خطر الإرهاب، حيث تستمر حتى الثامن والعشرين من أكتوبرالحالي، من خلال أنشطة إعلامية متنوعة؛ يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والصحافيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من ليبيا وخارجها .

وتشمل فعاليات الأسبوع ورشة عمل حول الجريمة الرقمية والامن السيبراني ومائدة مستديرة حول مفهوم الحكومات الإلكترونية وندوات حول صناعة المحتوى في الإعلام الجديدودور الإعلام في التوعية من خطر الإرهاب والفضاء السمعي والمبادرة الليبية لمدققي الحقائق واليوم العالمي للترجمة ودورة تدريبية حول التحول الرقمي، وحلقة نقاش حول صندوق دعم الإعلاميين بعنوان ” الإعلاميون في ليبيا بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل وندوة حول القضية الفلسطينية والتطورات الدولية.

يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب، قرر بالإجماع اعتماد العاصمة الليبية طرابلس، عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022، خلال اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عُقِد منتصف يونيو 2021 ، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.