الفيتوري: رفع سعر الصرف لن يعالج التضخم الاقتصادي

الوطن|رصد

نفى الخبير الاقتصادي الليبي عطية الفيتوري، أن يكون رفع سعر صرف الدينار، علاجًا ناجحاً للتضخم الاقتصادي في البلاد.

وقال الفيتوري في ندوة علمية حول سعر صرف الدينار الليبي، إن هنالك العديد من الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمعالجة التضخم، منها رفع قيمة الأجور والمرتبات.

وأضاف أن من الخطوات الأخرى لعلاج التضخم، تخفيض الإنفاق العام، أو تخفيض عرض النقود، وترشيد الاستهلاك، وليس رفع سعر الصرف كما يُشاع.

وتابع أن “أكثر من 90% من السلع الموجودة في الاقتصاد هي سلع مستوردة، وهناك اعتمادات وهمية وبالتالي يجب القضاء على الفساد فيما يتعلق بالاعتمادات”.

واستدلّ الفيتوري بماحدث مطلع شهر يناير من العام 2021م، عندما تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي ما أدى إلى ازدياد نسبة التضخم، الذي أثّر على الكثير من شرائح المجتمع خاصة أصحاب المعاشات المتدنية.