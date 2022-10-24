اقتصاد

العابد يشارك في اختتام فعاليات بذور المستقبل وتكنولوجيا المعلومات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد في فعاليات اختتام أكاديمية هاواوي لتكنولوجيا المعلومات بحضور القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات “هواوي” في ليبيا وتونس.

وأكد العابد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك توفير التدريب اللازم لهم في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في وقتنا الحالي خصوصاً وإنها تأتي تماشياً مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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