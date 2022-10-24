“العابد” يتابع الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز ببلدية سوق الجمعة

شارك وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” في الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز بحضور المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة “جمال الجويلي” وعميد بلدية سوق الجمعة “حسام بن الحاج” ومدير مركز الموصفات والمعايير القياسية ومندوبي عن هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية والاصحاح البيئي ووزارة التعليم التقني والفني وجهاز الحرس البلدي وعدد من الأجهزة والمؤسسات الأخرى.

كما أكد “العابد” على أهمية التدريب والتكوين المهني خصوصا في مجال صناعة الخبز والخبيز لما له من أهمية تتعلق بالأمن الغذائي، مؤكداً بأن سوق العمل المحلي يطلب الحرفيين والمهنيين في هذا المجال؛ وكذلك إن تم الإيعاز لإدارة التدريب والتكوين المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة بإقامة دورات تدريبية تخصيصة في هذا المجال، وأن تمت الاتفاق في سابق مع نقابة الخبازين بتشغيل الشباب بعد منحهم الشهادات ورخص في هذا المجال للعمل في المخابز؛ وتنطلق هذه الدورة والتي تمتد مدة شهر من 24 أكتوبر إلى 24نوفمبر في بلدية سوق الجمعة.

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