تراجعت أسعار النفط 2%، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر، حيث أدت سياسات مجابهة كوفيد-19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، أي 1.8%، إلى 91.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2% الأسبوع الماضي، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 1.78 دولار، أي 2.1%، إلى 83.27 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وأظهرت بيانات جمركية أنه على الرغم أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر أيلول كانت أعلى من أغسطس عند 9.79 مليون برميل يوميا، فقد انخفضت 2% عن العام الماضي.

وقال محللو ANZ في مذكرة: “تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر”، وأضافوا أن المصافي المستقلة لم تتمكن من الاستفادة من الحصص المتزايدة إذ أثر استمرار الإغلاق المتعلق بكوفيد على الطلب.

بدورهم قال محللو ING في مذكرة، إن حالة الضبابية إزاء سياسة مكافحة فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يقوضان فعالية الإجراءات الداعمة للنمو، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.

The post انخفاض أسعار النفط بفعل بيانات حول ضعف الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا