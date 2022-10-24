خاص.. مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة يفصح لصدى الاقتصادية عن مستجدات المرتبات والحوافظ في الحسابات

أكد مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة “وديع معمر عامر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على أن المرتبات والحوافظ المسحوبة على المصارف التجارية الأخرى تم إيداعها في الحسابات.

وكان مصرف الجمهورية قد قام بتحديث منظومته مع تأكيده على توفر السيولة والخدمات.

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