اقتصاد

خاص.. مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة يفصح لصدى الاقتصادية عن مستجدات المرتبات والحوافظ في الحسابات

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة “وديع معمر عامر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على أن المرتبات والحوافظ المسحوبة على المصارف التجارية الأخرى تم إيداعها في الحسابات.

وكان مصرف الجمهورية قد قام بتحديث منظومته مع تأكيده على توفر السيولة والخدمات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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