اختتام البرنامج التدريبي لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2022

اختتم بطرابلس أمس الأحد البرنامج التدريبي لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2022 بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين لدي ليبيا وانغ تيشمن، والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات هواوي في ليبيا وتونس.

وأكد العابد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وتوفير التدريب اللازم لهم في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة .