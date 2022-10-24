البدء في استكمال مشروع خط الرويس ابو عرقوب المتوقف منذ 11 عام

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في العمل على استكمال مشروع خط الرويس ابو عرقوب جهد 400 كيلو فولت المتوقف منذ سنة 2011.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا، وذلك من خلال استكمال مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

يذكر أن محطة الرويس الكهربائية الواقعة بمنطقة الحوامد بالجبل الغربي، تتكون من 6 وحدات غازية بقدرة إنتاجية تبلغ 780 ميغاوات، ويستهلك منها حوالي 200 ميغاوات فقط بمناطق جبل نفوسة من غدامس إلى يفرن، بالإضافة لمناطق باطن الجبل .