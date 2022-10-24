خاص..خبير إيطالي يتحدث لصدى عن تبادل الردود بين الحكومة الإيطالية الجديدة والدبيبة

صرح الخبير الإيطالي والمستشار الإستراتيجي دانييلي روفينتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: أن الردود بين الحكومة الإيطالية الجديدة ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترتكز على الإستقرار في ليبيا ، كما أنه بالنسبة للحكومة الإيطالية الجديدة سيكون للملف الليبي أولوية أيضًا بالنسبة للجزء المتعلق بالطاقة والاقتصاد .

وأوضح روفينتي لصدى: أولاً وقبل كل شيء من المهم جدًا أن يكون هناك وضع مستقر في ليبيا ولتحقيق هذه النتيجة من الضروري دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد لإنشاء ملف جديد ومن الممكن أيضا أن تكون ليبيا المستقرة شريكًا مهمًا للغاية لإيطاليا وأوروبا في مواضيع الطاقة والاقتصاد .

وأكد من جانبه أن الحكومة الإيطالية الجديدة ستتبع وستدعم المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة الذي يعمل على إيجاد حل وربما يكون الحل هو تشكيل حكومة موحدة جديدة .

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