خفض تدفق مياه النهر الصناعي إلى طرابلس للسيطرة على تسرب بالشبكة الداخلية

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي إن كميات المياه المتدفقة لمدينة طرابلس خفضت بنسبة 60%، بناءً على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتخفيض التدفق لمدينة طرابلس نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكة الداخلية .

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الإخباري أن كميات المياه المتدفقة لمدينة طرابلس لا تتجاوز 200 ألف متر مكعب، متوقعاً توقف انسياب المياه بشكل كلي إلى مدينة طرابلس في حال عدم السيطرة على التسرب الكبير للمياه .

يذكر بأن كميات المياه المتدفقة إلى مدينة طرابلس تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب يومياً .