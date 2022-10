شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”اليوم الاثنين بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف ,في الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز ,وذلك بحضور المدير العام للشركة “جمال الجويلي” وعميد بلدية سوق الجمعة “حسام بن الحاج”وجهاز الحرس البلدي وعدد من الأجهزة والمؤسسات الأخرى.

و أكد “العابد” على أهمية التدريب والتكوين المهني في مجال صناعة الخبز والخبيز والتي تتعلق بالأمن الغذائي وأن سوق العمل المحلي يطلب الحرفيين والمهنيين في هذا المجال,حيث ستقام دورات تدريبية تخصيصة في هذا المجال وأن تمت الاتفاق في سابق مع نقابة الخبازين بتشغيل الشباب بعد منحهم الشهادات ورخص.

The post “العابد”يشارك في الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا