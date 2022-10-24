ليبيا تشارك في انطلاق مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة

انطلق اليوم بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا المؤتمر التدريبي الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان “الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة”، كما افتتح هذا المؤتمر كل من مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة “لييوني أكيلينا”، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس ومنسقة سياسة الحوار مع دول جنوب المتوسط “بيلار مورالس” .

حيث يُعقد هذا المؤتمر لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط ويجمع أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقدات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين.

وكذلك بمشاركة عدة مؤسسات ليبية في المؤتمر، منها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واللجنة العليا للطفولة، ووزارة الداخلية، واللجنة العليا للطفولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

والجدير بالذكر أنّ هذا المؤتمر ينظم في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهي “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس) و”مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس” (T- PAII) بتمويل مشترك من المنظمتين، وتنفيذ مجلس أوروبا، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

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