لجنة غرفة التجارة والصناعة مصراتة توقع اتفاق تعاون مشترك مع لجنة غرفة التجارة صفاقس

وقع رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “فتحي الأمين” يوم الاحد مع رئيس لجنة غرفة التجارة صفاقس “رضا الفراتي”, اتفاق تعاون مشترك بين الجانبين

لتعزيز دور القطاع الخاص وعقد شراكة تستهدف مشاريع بمجلات مختلفة وتبادل المعلومات حول الأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية التونسية “سمير مهدي”.

جاء ذلك بعد قيام وفد رجال الأعمال من منتسبين غرفة التجارة والصناعة صفاقس بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة تحث إشراف وزارة الاقتصاد والتجار.

