“الكبير”يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة مسارات توحيد المركزي وجهوده في المحافظة على الإستدامة المالية للدولة

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” ,مسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الإستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ،ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد “باتيلي” على الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي ، وكذلك استمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية .

