“الكبير” يستعرض للمبعوث الأممي مبادرات مصرف ليبيا المركزي في مجال الإفصاح والشفافية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الإثنين 24 أكتوبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي”، حيث قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي إحاطة موجزة عن مبادرات المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الإستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

هذا وأكد “باتيلي” على الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي، كما أكد المبعوث الأممـي على الاستمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية .

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