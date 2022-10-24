“التومي” يبحث تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم الإثنين 24 أكتوبر، بديوان الوزارة، اجتماعاً ضم وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد” ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية “محمد الدرسي” ومدير مكتب تمكين المرأة بالوزارة “شادية عريبي”، وعضو المجلس البلدي شحات “جميلة صالح “،وعضو المجلس البلدي البيضاء “فوزية المسماري”، وعضو المجلس البلدي القبة “جليلة الهرام” .

حيث تم خلال هذا لاجتماع مناقشة تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية خاصة أثناء الأزمات التي تمر بها البلاد وتمكين جهودهن إلى تنمية وتطوير كافة أقسام الإدارة المحلية للنهوض بالقطاع العام إلى أعلى مستوى .

كما تم بحث كافة القضايا التي تهم المرأة وسبل تمكين قيادة شبابية واعدة، ودعمهم للمشاركة فى صنع القرار والعمل التنموي الذي من شأنه رفع كفاءة كوادر وحدات الإدارة المحلية في كافة البلديات .

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