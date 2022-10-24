وفد من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي يزور مطار معيتيقة الدولي

قام وفد مختص تابع للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي بزيارة رسمية لمطار معيتيقة اليوم للإطلاع على إجراءات الأمن والسلامة المطبقة في المطار.

واستقبل الوفد مدير عام المطار م.لطفي الطبيب وبعض الأعضاء المكلفين من مصلحة الطيران المدني، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز الحركة الجوية بين البلدين. وعلى هامش الزيارة، اجتمع الطبيب والمختصين بمصلحة المطارات.

والطيران المدني ورؤساء الجهات الأمنية بالمطار، كما قام الوفد بجولة لبعض مرافق المطار بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات ومحطة الإطفاء للتعرف على الإجراءات والتدابير المتبعة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين المحلية.