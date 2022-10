وكيل وزارة الصناعة يشدد على تسوية أوضاع الموظفين الادارية والمالية وسداد مستحقاهم المالية

شدد وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى السمو” في اجتماع مع مديري المؤسسة الوطنية للتعدين على مستوى البلاد ,على تسوية أوضاع الموظفين الادارية والمالية وسداد مستحقاهم المالية بأسرع وقت ممكن لتوفير مناخ ملائم للعمل.

جاء ذلك خلال مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الفروع والمكاتب وتوفير الاحتياجات اللازمة لها لتحقيق أهداف المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها والجهات الامنية والظبطية.

