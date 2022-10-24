غرفة التجارة والصناعة مصراتة تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة والصناعة صفاقس

اجتمع رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “فتحي الأمين” مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة صفاقس “رضا الفراتي” بحضور رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية التونسية “سمير مهدي” في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين القطاع الخاص بالبلدين

حيث قام وفد رجال الأعمال من منتسبين غرفة التجارة والصناعة صفاقس بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة تحث إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وعقد شراكة تستهدف مشاريع بمجلات مختلفة وتبادل المعلومات حول الأسواق المحلية والعالمية .

كما تم إجراء زيارات إلى عدد من الشركات والمصانع بمدينة مصراتة للتعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة بالمدينة كما تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين الجانبين .

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