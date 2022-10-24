“أبوجناح” يتابع الإجراءات النهائية لدخول منظومة الامداد الطبي حيز العمل

ناقش وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان ابوجناح” مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ منظومة الإمداد الطبي، الإجراءات النهائية لدخول المنظومة حيز العمل ، وآلية البدء في التعامل معها من قبل الجهات الصحية على مستوى ليبيا.

حيث قدم رئيس جهاز الإمداد الطبي شروحًا حول المشاكل التي واجهت عمل المنظومة خلال الفترة التأسيسية لها.

ونوه “أبوجناح” للجنة المشرفة على تنفيذ المنظومة، ضرورة الإسراع في تنفيذ مهامها وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تحول دون الشروع في العمل بها.

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