جهاز النهر الصناعي ينفي لــ”وال” انقطاع إمدادات المياه عن مدينة بنغازي

بنغازي 24 أكتوبر 2022 (وال)- نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي لوكالة الأنباء الليبية، صحة ما تم تداوله بشأن انقطاع إمدادات المياه عن مدينة بنغازي، مضيفًا أن هذا الانقطاع شامل مدينة طرابلس فقط.

وقال الساعدي إنه بعد فشل فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي في إنجاز أعمال الصيانة، بسبب إرتفاع الضغط بالخط بمدينة طرابلس، تم إيقاف الإمداد المائي بالكامل على المدينة لمدة يومين، لإستكمال أعمال الإصلاحات والصيانة.

وأوضح الساعدي أن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس؛ بسبب وجود تسريب كبير في خط المياه بالمدينة، وتحديدًا في شارع عمر المختار، بعد طلب من شركة العامة المياه والصرف الصحي، بشأن تخفيف الضغط، وتم تقليله من قبل جهاز النهر الصناعي، ومحاولة البدء في أعمال الصيانة والإصلاحات لكن التسريب كان كبيرًا، ليتم إيقاف الضخ بالكامل عن المدينة وتم الإيقاف.

وتابع الساعدي: “جاري العمل حاليًا على عمليات الإصلاح التي قد تستمر ليومين أو ثلاثة أيام، ولكن نأمل أن يكون الإنجاز بشكلٍ أسرع، فريق الصيانة والتشغيل في منظومة الحساونة فرع الجفارة متواجد حاليًا مع الشركة العامة للمياه لمساعدتهم في إنجاز العمل في أسرع وقتٍ ممكن”. (وال) ف و/ ر ت

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