العمل والتأهيل توقع مذكرة تفاهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت وزارة العمل والتأهيل اليوم مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مجال التعاون لتوفير البيئة المواتية لريادة الأعمال للشباب.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة الجهات التابعة للوزارة وتقديم الدعم الفني لضمان بناء القدرات والعمل على اطلاق دراسة متخصصة مع الجهات المعنية لتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل “د.عادل العقبي” وممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “مارك – أندريه فرانش” بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد.