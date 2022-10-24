“الكبير” يقدم إحاطة موجزة عن مبادرات مصرف ليبيا المركزي أمام باثيلي

الوطن / رصد

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الإثنين، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وقدّم الكبير خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه، إحاطة موجزة عن مبادرات مصرف ليبيا المركزي في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية للمصرف على “فيسبوك”.

من جهته رحّب باثيلي بالجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية، مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي، كما أكد المبعوث الأممي على الاستمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية.