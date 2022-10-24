“أبوجناح” يؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال صيانة مستشفى الأطفال طرابلس

قام وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الإثنين 124 أكتوبر , بزيارة لمستشفى الأطفال بطرابلس، للإطلاع على نسبة إنجاز مشروع صيانة مبنى المستشفى، وذلك لتفقد الأقسام والوحدات التي تم الانتهاء من صيانتها، حيث لطلع على المباني قيد التجهيز.

وأكد “أبوجناح” على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال صيانة وتجهيز هذا المرفق المهم، لما يقدمه من أعمال وخدمات ضرورية، مشيرًا إلى مساعي حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين من مختلف الفئات، وتطوير خدمات الأطفال والإهتمام بكافة الجوانب الصحية.

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