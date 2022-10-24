وفدٌ مغربي يجري زيارة لليبيا للعمل القنصلي للجالية المغربية في ليبيا

أجرى وفدًا مغربيًا زيارة إلى ليبيا، برئاسة رئيس قسم مغاربة العالم ومديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية حسن أملول والقنصل العام المغربي لدى تونس بالإنابة أمينة الفقير.

وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خليفة القايدي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الزيارة تهدف للقيام بالأعمال القنصلية للجالية المغربية المقيمة في ليبيا، بإنشاء “قنصلية متنقلة” في فندق المهاري، بطرابلس، لمدة أسبوع بدءاً من اليوم 24 وحتى 30 أكتوبر الحالي.

ولفتت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار إجراءات إعادة العمل القنصلي بسفارة المملكة المغربية في طرابلس؛ ولتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين في المستقبل القريب.

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