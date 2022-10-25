بوجناح يبحث ملف توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الطبية

بحث وزير الصحة -المكلف- بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، مع ممثلي الشركات المحلية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.

وناقش الأطراف مسألة تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والشركات المحلية لتوفير مستهلكات المستشفيات والمراكز التخصصية.

وتباحث المجتمعون حول تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والشركات المحلية لتوفير مستهلكات المستشفيات والمراكز التخصصية.

وأكد وزير الصحة وزير الصحة يبحث مع ممثلي الشركات المحلية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.

ومن جانبهم أعرب ممثلو الشركات المحلية عن رغبتهم في الحصول على دعم وزارة الصحة لتلبية احتياجات الدولة الليبية من المواد الطبية المصنعة محليًا.

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