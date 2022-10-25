النيابة العامة تأمر بحبس مجموعة من المتهمين بسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة بمشروع النهر الصناعي – تازربو السرير

وجه المستشار النائب العام باتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة مرتكبي جنايات : الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي ؛ وإتلاف الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد؛ وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها؛ بقصد التكسب غير المشروع.

حيث باشر رئيس نيابة الكفرة الابتدائية إجراءات التحقيق ؛ التي افتتحها بالانتقال إلى حيث محل الواقعة؛ وأَثبت حالة الأشياء؛ وصور في مدونة التحقيق مناظرته للآثار المترتبة على واقعة الإتلاف والآلات المستعملة في احداثها.

كما ثم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها؛ توجيه رجال هيئة الشرطة بقسم البحث الجنائي – الكفرة ؛ بمباشرة إجراء القبض على المتهمين المتلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل .

وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ وقررت الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المشروع .

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