قدّم محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال لقائه اليوم، إحاطة عن مبادرات المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية.

وتطرقت الإحاطة إلى مسارات توحيده وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

من جانبه، رحّب باتيلي بالجهود التي يبذلها المصرف طيلة السنوات الماضية، مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه.

ومنذ قدومه إلى طرابلس، أجرى باتيلي سلسلة من اللقاءات شملت المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية والأعلى للدولة، والتقى بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر، إضافة إلى لقائه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

The post الإفصاح والشفافية.. «الكبير» يُقدّم لـ«باتيلي» إحاطته حول تطوير العمل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا