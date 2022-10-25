الأرصاد: طقس مستقر في عموم البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع استقرار حالة الطقس في معظم مناطق البلاد، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 و31 درجة مئوية.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق جنوب سرت، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا من يوم الخميس على معظم المناطق.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر للغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر بداية من يوم الخميس على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.