المركزي: الدولار واليرور يرتفعان والإسترليني يتراجع

الوطن|رصد

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.02 دينار مقابل 5.01 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وصعد سعر اليورو إلى 4.95 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار من 5.70 دينار أمس.

واستقرت أسعار العملات العربية أمام الدينار، حيث سجل الريال السعودي 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي 1.36 دينار، والدينار التونسي 1.52 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية ليستقر عند 0.26 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.

وتاليا أسعار العملات: