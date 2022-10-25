المركزي: الدولار واليرور يرتفعان والإسترليني يتراجع

الوطن|رصد
ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.02 دينار مقابل 5.01 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وصعد سعر اليورو إلى 4.95 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار من 5.70 دينار أمس.
واستقرت أسعار العملات العربية أمام الدينار، حيث سجل الريال السعودي 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي 1.36 دينار، والدينار التونسي 1.52 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية ليستقر عند 0.26 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0213 د.ل
|5.0338 د.ل
|5.0087 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9595 د.ل
|4.9719 د.ل
|4.9471 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.6685 د.ل
|5.6827 د.ل
|5.6543 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.666 د.ل
|3.6751 د.ل
|3.6568 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.18 د.ل
|3.1879 د.ل
|3.172 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0167 د.ل
|5.0293 د.ل
|5.0042 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.45 د.ل
|0.4511 د.ل
|0.4489 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4786 د.ل
|0.4798 د.ل
|0.4774 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6667 د.ل
|0.6683 د.ل
|0.665 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.37 د.ل
|3.38 د.ل
|3.36 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3362 د.ل
|1.3395 د.ل
|1.3328 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3671 د.ل
|1.3705 د.ل
|1.3637 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5292 د.ل
|1.533 د.ل
|1.5254 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.358 د.ل
|0.359 د.ل
|0.357 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4589 د.ل
|0.4601 د.ل
|0.4578 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.33 د.ل
|1.33 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2699 د.ل
|0.2705 د.ل
|0.2692 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6875 د.ل
|0.6892 د.ل
|0.6858 د.ل
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