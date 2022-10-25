خاص.. نقابة الجمارك تصدر بياناً تتهم فيه مدير المصلحة بالفساد والسرقة .. وهذه التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان الاتحاد الوطني لعمال ليبيا النقابة العامة لمصلحة الجمارك، حيث دعا البيان إلى الأسى فالفساد بسبب سوء الإدارة والتي انحدرت للأسواء، فمن تقلد منصب رئاسة المصلحة مؤخراً انخدع فيه الجميع.

وطالب البيان سرعة التحرك باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بشأن مدير المصلحة، وبالأخص منها إعلان تنفيذ أوامر بالقبض بتوقيفه والتحقيق معه عن التجاوزات التي قام بها ، مع الإشارة إلى العديد من القضايا منها سرقة شحنة موردة لمواطن ، وعدم امتثاله للتحقيق معه بمكتب النائب العام .

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