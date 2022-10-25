“أكاكوس” تعلن ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي

الوطن| متابعات

ارتفع إنتاج في حقل الشرارة النفطي إلى حوالي 740 برميل يوميا، وفق بيان لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيانها إن زيادة إنتاج حقل الشرارة جاء بعد إجراء صيانة ثقيلة للبئر، بتنفيذ شركة “بيتكس – ابيتكو”، وذلك بعد دراسة الضرر الذي لحق بالطبقات المنتجة فيها، وتحديد نوع الضرر، واختيار نوع الحمض المناسب لمعالجته.

ووفق “أكاكوس”، فقد أشارت النتائج الأولية لعمليات اختبار إنتاجية البئر، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسن كبير في معدلات إنتاجه لتصل إلى 1100 برميل يوميا مقابل 360 برميلا يوميا فقط في السابق، ومن دون خروج مياه مصاحبة خلال عملية الإنتاج، وهي مشكلة أخرى كانت تواجه العاملين في الموقع.

وأكدت الشركة على الالتزام بتوصيات المؤسسة الوطنية للنفط الخاصة باتباع إجراءات السلامة خلال عمليات الصيانة، حيث تواصل العمل على مدار الساعة لإتمامه في المواعيد المحددة.