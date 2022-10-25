هواوي تطلق حفل اختتام وتكريم لبرامج بذور المستقبل وأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والإتصالات في ليبيا

قامت شركة هواوي لأول مرة في ليبيا بتنظيم حفل الإختتام والتكريم السنوي لبرامج بذور المستقبل وأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والإتصالات للعام الدراسي 2022، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتأهيل الليبية وذلك يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر بفندق راديسون بلو في طرابلس.

وكذلك في عام 2022 ، تم اختيار 27 طالبًا ليبيًا من مناطق جغرافية مختلفة بليبيا للمشاركة في البرنامج التدريبي لبذور المستقبل ومدته 7 أيام. أيضًا ، أولت نسخة هذا العام اهتمامًا خاصًا لمفهوم “Tech4Good” الذي شجع الطلاب على العمل في مشاريع تعتمد على أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والبيئية الرئيسية في المنطقة. كما تلقت مساهمة الفريق الليبي الفائز Binary Brains”” لـ Tech4Good دعما جيدا في حفل هواوي وذلك لتمكنه من تمثيل ليبيا بنجاح في مسابقة هواوي العالمية بفوزه بالجائزة البرونزية.

بالإضافة إلى برنامج بذور المستقبل و Tech4Good ، تعمل هواوي أيضًا على تنفيذ مشاريع أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والإتصالات في ليبيا، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مع 9 جامعات ليبية. وقد التحق أكثر من 110 طالبًا و 74 معلمًا في البرنامج لهذا العام. يوفر البرنامج التعلم عبر شبكة الإنترنت وتقديم شهادات للطلاب في المجالات المتطورة مثل 5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي كلمة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي عابد شكر بها بجميع الطلاب وأعرب عن تقديره وشكره الخاص لشركة هواوي على الشراكة الاستراتيجية التي أقامتها مع الحكومة والمؤسسات والجامعات الليبية. وفي ذات المناسبة، هنأ معالي الوزير الطلاب الليبيين على عملهم المتميز وإسهاماتهم التي تضفي تكريما لصورة بلادهم الحبيبة ليبيا.

من جانبه أكد علي أحمد سالم أن تطور الدولة لا يعتمد فقط على التكيف السريع مع التحولات الرقمية ولكن أيضا على الحاجة إلى استخدام الأدوات الرقمية من قبل الشباب المؤهلين تأهيلا عاليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولهذا السبب أعرب عن امتنانه لمساهمة هواوي في هذه الفرص التدريبية والتطويرية المقدمة للطلاب والجامعات الليبية.

كما شجع “وانغ كيم” على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التقنيات العالية والمواهب لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، حيث أعرب المدير العام لمكتب هواوي ليبيا، لي ويليانغ” عن شكره الخاص لوزير علي عابد علي أحمد سالم مفتاح سالم فتني وجميع الأصدقاء الليبيين الآخرين لدعمهم المستمر لتنفيذ هذه البرامج بنجاح في ليبيا ، بالقول إن “الشراكة المثمرة بين هواوي والجامعات في ليبيا من خلال الاستثمارات المستمرة في أكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج بذور المستقبل ستخلق بالتأكيد المزيد من الفرص للشباب. هواوي مستعدة للعمل مع جميع الشركاء الليبيين يدا بيد لبناء ليبيا أفضل معا برؤية هواوي : “هواوي في ليبيا ، هواوي لليبيا”.

وفي ختام الحفل انتهزت هواوي هذه الفرصة خلال بتقديم جوائز لأفضل أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ، وكبار المدربين المعتمدين من أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ، وكبار مسؤولي الأكاديمية، وكذلك كبار طلاب الأكاديمية ، إضافة إلى أفضل مجموعات في برنامج بذور المستقبل وذلك لتفانيهم وجهودهم المستمرة خلال العام الدراسي الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية