زيارة وزير الدفاع بالحكومة الليبية لمعرض الدولي للكتاب ببنغازي

بنغازي 25 أكتوبر 2022 (وال) – أجرى وزير الدفاع بالحكومة الليبية الدكتور إحميد حومة، أمس الإثنين، زيارة إلى معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م.

ورافق وزير الدفاع خلال الزيارة، مسؤول المركز الإعلامي بالمعرض ومدير عام وكالة الأنباء الليبية السيد إبراهيم هدية، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتجول الوزير داخل أجنحة المعرض، حيث اطلع على ما تم عرضه من دور النشر الليبية والعربية المشاركة من عناوين، وإصدارات مختلفة.

كما قام بزيارة إلى المركز الإعلامي الخاص بالمعرض، وأثنى على العمل والمجهود الذي يقدم من قبل اللجنة الإعلامية، مسجلاً كلمة طيبة في السجل الخاص بالملاحظات حول المعرض. (وال _ بنغازي) ه ع

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