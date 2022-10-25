ارتفاع للدولار واليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 25 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0213 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9595 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6685 دينار، والدولار الكندي 3.666 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2699 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3362 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3671 دينار، والدينار التونسي 1.5292 دينار، والدرهم المغربي 0.4589 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022: