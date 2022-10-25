ديوان المحاسبة طرابلس يبحث مع بعض الأجهزة التنفيذية استكمال المشروعات

قام مدير الإدارة العامة للرقابة بالبحث على العقود والخطط التنموية بديوان المحاسبة صباح اليوم الثلاثاء مع مدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات استكمال العقود الموقعة ومدى ملاءمتها للوائح والتشريعات الصادرة بالخصوص، وبحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بالأجهزة .

كما تم خلال هذا اللقاء متابعة الإجراءات التنفيذية والتعديلات التي تتطلبها العقود المبرمة والاتفاق على آلية واضحة للاستمرار في استكمال هذه العقود، وكذلك الأسس والمعايير التي سيتم اتباعها من قبل الأجهزة وإحالتها للديوان تمهيدا لاعتمادها والعمل بها، خاصة العقود التي تعتبر مختنقات تمس خدمات المواطن بشكل مباشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية